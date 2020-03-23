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В МОЗ просчитали наихудший сценарий по коронавирусу в Украине

23 марта 2020, 10:04

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, сообщил Илья Емец.

Илья Емец
Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине из-за COVID-19 / moz.gov.ua

В Минздраве Украины просчитали наихудший сценарий развития событий в Украине в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Илья Емец. 

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда нужно учитывать возможность наихудшего развития событий. И этот наихудший сценарий для Украины сопоставим с ситуацией в Италии.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый наихудший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты самого плохого сценарий", - сказал Емец в эфире 112 Украина

Также глава МОЗ Украины заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом. Он будет заключаться не только  в предупредительных мерах, но и непосредственно  в лечении болезни.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал министр.

Как свидетельствует карта распространения коронавируса в Украине, в нашей стране зафиксированы уже 705 подозрений на Covid-19, 73 случая заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

Фото public.tableau.com

Напомним, ранее глава Минздрава Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине из-за коронавируса. 

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул министр. 

Как сообщал Главред, один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь заявил, что европейским странам не стоит надеяться на быструю победу над коронавирусом – этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - отметил вирусолог.

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