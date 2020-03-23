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Аваков рассказал, когда Нацгвардия развезет тесты на коронавирус по всей Украине

23 марта 2020, 12:30

Глава МВД Украины Арсен Аваков в деталях высказался по актуальной теме развозки тестов на коронавирус по всей стране.

Нацгвардия
Нацгвардия / УНИАН

Партия тест-систем на китайский коронавирус, которые были доставлены в Украину из Китая на военном самолете Ил-76, до конца дня 23 марта развезут во все области страны. 

Соответствующее сообщение было опубликовано на Facebook-странице Министерства внутренних дел со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

"Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем по областям. Для этого будет использована авиация и спецавтомобили. К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - заявил он.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков высказался за введение в Украине жесткого "тотального" карантина - в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19. Чиновник полагает, что необходимо в обязательном порядке провести в Украине мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений, а также переориентировать отдельных предприятий на производство необходимой в борьбе с пандемией продукции.

новости Украины Арсен Аваков МВД тесты коронавирус
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