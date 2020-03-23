"Маршруты через жопу": нужно ли оплачивать за проезд "избранным" - ответ КГГА

В КГГА рассказали, нужно ли оплачивать за проезд в транспорте / УНИАН

Утром в понедельник, 23 марта, киевляне и гости столицы проснулись в новой реальности – общественный транспорт из-за карантина может перевозить исключительно граждан, которые заняты в критически важных сферах жизнедеятельности города.

Правда, в КГГА после принятия решения поспешили уточнить, что это (проезд) – единственная "льгота" для них, а за проезд оплачивать все равно нужно.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Фейсбуке.

К слову, всем остальным чиновник посоветовал сидеть дома или ездить на такси.

Отметим, в комментариях киевляне пишут, что власти могли хотя бы медикам сделать проезд бесплатным.

"Треба ж якось таксистів підтримати в ці нелегкі часи, а якщо серйозно, то соромно...бо навіть зараз з людей, які повинні бути на роботі і не зі своє вини мають їхати матюком ( а по іншому не можна назвати цю карту маршрутів), ще й повинні заплатити 8 грн.за проїзд", - высказалась Людмила Блощинская.

"Скоріше даже 16 грн., бо маршрути прокладені через дупу", - добавил Захар Беркут.

"На роботі вже видали спецпропуск та сказали що проїзд безкоштовний ,а ви кажете що ні . Де правда", - возмутилась Ольга Панькив.

"А могли б медичним працівникам і безкоштовно зробити проїзд, не обідніли б", - считает Елена Гапич.

Читайте также"Многие врачи не доехали": в Киеве транспорт возит "избранных" - хроники новой реальности, ОБНОВЛЯЕТСЯНапомним, с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт перевозит только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. На такие меры власти столицы пошли из-за распространения коронавируса.

Поэтому пассажиры допускаются при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.