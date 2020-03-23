"Был на самоизоляции": еще одного нардепа проверяют на коронавирус

Руслан Горбенко / facebook.com/ruslan.gorbenko.7

Еще один парламентарий попал в больницу с подозрением на китайский коронавирус. В этот раз на covіd-19 проверяют "слугу народа" Руслана Горбенко.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал два теста - один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - сообщил нардеп в Facebook.

При этом он указал, что заболел в среду, 18 марта. По его словам, у него поднялась температура, а позже начался кашель. Горбенко пошел к врачам в субботу, 21 марта, которые с помощью рентгена диагностировали левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - за жизнь", ред.), о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не было. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске", - подчеркнул Горбенко.

Как ранее сообщал Главред, у еще одного народного депутата обнаружили опасный коронавирус. На этот раз им стал представитель от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.

Ранее китайский коронавирус подтвердили у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова. Также заболела его жена.