Коронавирус в Раде: что известно о состоянии инфицированного соратника Медведчука

Александр Лукашев / @ukr.alexandr.lukashev

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о состоянии инфицированного коронавирусом народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Лукашева.

Как сообщила она в эфире одного из телеканалов, состояние Лукашева нормальное, он уже выздоравливает.

"Лабораторно подтвердилась информация, что есть положительный результат на коронавирус у депутата из ОП-ЗЖ Александра Лукашева. Насколько я знаю, его состояние нормальное, он уже идет на поправку", - подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что Лукашев не присутствовал на внеочередном заседании ВР 17 марта. "Последний раз он был на заседании своего комитета по образованию 10 марта", - отметила она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашев сдал тест на коронавирус. Впоследствии у него подтвердился вирус.