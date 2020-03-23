Коронавирус из магазина: украинцам объяснили, как уберечься

Продукты из магазина необходимо переложить в чистую домашнюю тару / УНИАН

Заразиться коронавирусом COVID-19 от заказанных онлайн продуктов почти невозможно, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это невозможно в принципе, чтобы упаковку онлайн-заказов делал больной человек. Поскольку процесс приготовления продуктов питания, а также их упаковки должен происходить в соответствии с принципами ХАССП (система управления безопасностью пищевых продуктов, - ред.), которые работают на предприятиях пищевой промышленности", - отметил он.

По его словам, владелец предприятия обязан каждое утро и в течение рабочего дня контролировать наличие симптомов болезни у своих работников, а в случае появления таких симптомов - отстранить человека от работы.

"В то же время мы должны заботиться о своей личной гигиене. В первую очередь, это чистые руки. Кроме того, во время распаковки упаковки мы перекладываем продукты питания в чистую домашнюю тару, а все остальное мы отправляем на утилизацию. После этого моем руки под проточной водой минимум 45 секунд, хорошо обрабатывая их мылом. в данном случае мы так предотвращаем возможном распространению возбудителя вируса, при его наличии, а также проникновение его в наш организм и инфицирование нашего организма", - подчеркнул главный санитарный врач.

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Напомним, ранее в Сети возмутились из-за резкого взвинчивания цен в сети АТБ во время карантина.