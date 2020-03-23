В Черновцах вылечившийся от коронавируса украинец рассказал о болезни

Украинец рассказал, как лечился от коронавируса / Reuters

Александр, житель Черновцов, который стал первым в Украине пациентом, которым удалось вылечиться от китайского коронавируса Covid-19, дал детальное интервью.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала BBC News Украина. Александр с супругой в феврале 2020 года побывал с женой в Италии и заразился либо там, или в аэропорту румынского города Сучава.

После возвращения в Украину у мужчины резко начало ухудшаться самочувствие. 3 марта у него подтвердили заражение коронавирусом.

По словам Александра, в инфекционном отделении сперва около 70% всех медикаментов он вынужден был покупать за свои деньги. Но спустя неделю пребывания в больнице ситуация начала улучшаться.

"Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи. Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Ибо, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - рассказал Александр

Сейчас он вместе с супругой находится в своем жилье в самоизоляции - через неделю ему предстоит сдача еще одного анализа. Лишь потом можно будет говорить о его полном выздоровлении от китайского коронавируса.

Напомним, ранее 25-летний преподаватель родом из Уэльса, который живет и работает в китайском Ухане в деталях рассказал, как ему удалось победить китайский коронавирус и как протекает его заболевание.