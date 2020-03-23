Коронавирус в Украине: Шмыгаль и Кабмин ввели чрезвычайную ситуацию еще в трех областях

Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинское правительство в понедельник, 23 марта, на внеочередном заседании решило ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - чтобы избежать максимального распространения китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации был установлен уже в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Черкасской, Ивано-Франковской областях и Тернопольской областях.