Карантин продлят, зарплатам писец: появились новости о коронавирусе в Украине

Когда закончит карантин Украина и что будет с зп из-за коронавируса / УНИАН

Карантин в Украине, который ввели из-за эпидемии коронавируса в Украине, продлят минимум до мая 2020 года.

Такую информацию обнародовал политтехнолог, директор компании Berta Communication, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец.

"Вчера говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков. Даты карантина будут продлены как минимум до мая. Более реалистично до июня. Такие дела", – поделился эксперт данными в своем Telegram.

Читайте такжеКак побороть коронавирус: победившая COVID-19 врач поделилась опытомТем временем в Украине уже назрела проблема с выплатами зарплат из-за карантина. Как стало известно Главреду, ряд предприятий уже разослал своим сотрудникам письма о сокращении зарплат после апреля.

"В нашей фирме сказали, что в апреле еще что-то заплатят, а дальше неизвестно", – рассказала Главреду Настя, сотрудница одной из косметических фирм Киева.

Пока что часть сотрудников перевели на удаленку, а часть – отправили в отпуск за свой счет.

"…с целью сохранения рабочих мест разработан новый подход в начислении заработной платы в условиях карантина и на период удаленной работы. Также приостановлено предоставление компенсационных пакетов и льгот", – отмечается в письме другой компании, которое было разослано работникам в понедельник.

Как сообщалось, карантин в Киеве в апреле 2020, вероятнее всего, продлят. Об этом говорит тот факт, что Киевский метрополитен с 3 апреля не заработает. Открытие столичного метрополитена сдвинули до 17 апреля.

Ранее на Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19. В Ивано-Франковской области уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.