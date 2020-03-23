В Киеве продолжается рост зараженных коронавирусом, Кличко бьет тревогу

Мэр Кличко сообщил о четырех новых случаях.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве продолжает распространяться коронавирус, отметив, что в столице зафиксированы 4 новых случая.
Заразились Covid-19:
1. 17-летняя девушка, вернувшаяся с учебы из Лондона;
2. 53-летняя женщина, была в контакте с больным в Киевской области;
3. 28-летняя женщина, ездившая в Австрию;
4. 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.
В настоящий момент, подчеркнул градоначальник, двое зараженных находятся в Александровской больнице, а еще двое - на самоизоляции дома под контролем врачей.
Мэр также обратился к МВД с требованием усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну из-за границы, с целью максимально ограничить количество социальных контактов.
Всего в столице уже 28 человек заразившихся.
Ранее в столице 50 студентов в общежитии заперли на изоляцию после госпитализации одного из учащихся.
Напомним, количество смертей от коронавируса в Украине продолжает расти - последний летальный случай зафиксирован в Ивано-Франковске, где скончалась женщина 65 лет, которую госпитализировали в больницу с симптомами COVID-19.