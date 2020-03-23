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В Киеве продолжается рост зараженных коронавирусом, Кличко бьет тревогу

23 марта 2020, 17:27

Мэр Кличко сообщил о четырех новых случаях.

карантин
В Киеве подтвердили еще четыре случая заражения / Фото: УНИАН

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве продолжает распространяться коронавирус, отметив, что в столице зафиксированы 4 новых случая.

Заразились Covid-19:

1. 17-летняя девушка, вернувшаяся с учебы из Лондона;

2. 53-летняя женщина, была в контакте с больным в Киевской области;

3. 28-летняя женщина, ездившая в Австрию;

4. 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

В настоящий момент, подчеркнул градоначальник, двое зараженных находятся в Александровской больнице, а еще двое - на самоизоляции дома под контролем врачей.

Мэр также обратился к МВД с требованием усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну из-за границы, с целью максимально ограничить количество социальных контактов.

Всего в столице уже 28 человек заразившихся.

Ранее в столице 50 студентов в общежитии заперли на изоляцию после госпитализации одного из учащихся.

Напомним, количество смертей от коронавируса в Украине продолжает расти - последний летальный случай зафиксирован в Ивано-Франковске, где скончалась женщина 65 лет, которую госпитализировали в больницу с симптомами COVID-19.

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