В Киеве продолжается рост зараженных коронавирусом, Кличко бьет тревогу

В Киеве подтвердили еще четыре случая заражения / Фото: УНИАН

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве продолжает распространяться коронавирус, отметив, что в столице зафиксированы 4 новых случая.

Заразились Covid-19:

1. 17-летняя девушка, вернувшаяся с учебы из Лондона;

2. 53-летняя женщина, была в контакте с больным в Киевской области;

3. 28-летняя женщина, ездившая в Австрию;

4. 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

В настоящий момент, подчеркнул градоначальник, двое зараженных находятся в Александровской больнице, а еще двое - на самоизоляции дома под контролем врачей.

Мэр также обратился к МВД с требованием усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну из-за границы, с целью максимально ограничить количество социальных контактов.

Всего в столице уже 28 человек заразившихся.

Ранее в столице 50 студентов в общежитии заперли на изоляцию после госпитализации одного из учащихся.

Напомним, количество смертей от коронавируса в Украине продолжает расти - последний летальный случай зафиксирован в Ивано-Франковске, где скончалась женщина 65 лет, которую госпитализировали в больницу с симптомами COVID-19.