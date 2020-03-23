Парламентскую журналистку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Журналистку госпитализировали с подозрением на коронавирус / Фото: Facebook/Анна Стешенко

В Киеве в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус госпитализирована журналистка издания Левый берег Анна Стешенко, которая работает в Верховной Раде.

"Только сейчас взяли кровь — ПЦР тест. Он будет готов, учитывая вал анализов, не ранее 2-3 дней. Повторяю, врачи сами говорят: экспресс-тест — абсолютно не информативен. Поэтому всех с симптомами, учитывая мой контакт с депутатами 17 числа в Раде, тех, кто вернулся в Украину, — госпитализируют", - написала она в Facebook.

Читайте также"Махнуть 50 грамм": больной коронавирусом нардеп Шахов рассказал о самочувствииПо словам Стешенко, лекарства в столичной Александровской больнице отсутствуют, ей дали список, который она опубликовала в соцсети.

"Всех в столице с подозрением на коронавирус или тех, кто был в контакте с больными, госпитализируют ... Сами врачи говорят, что нет смысла делать экспресс тест. "Они не показывают результат". Лекарств тоже нет. Дают листик с лекарствами от ОРВИ, чтобы купили родные. Также просят передать много воды. Обещают сегодня рентген", - написала журналистка.

Позже Стешенко опубликовала видео, в котором указала, что рентген ей сделали, результаты будут позже. Она также показала, что на ужин ей принесли омлет, а представители Европейской солидарности передали фрукты и воду.

/ Фото: Facebook/Анна Стешенко

Напомним, заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о состоянии инфицированного коронавирусом народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Александра Лукашева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашев сдал тест на коронавирус. Впоследствии у него подтвердился вирус.