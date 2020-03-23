У нардепа из Слуги народа подтвердили коронавирус

Руслан Горбенко болен коронавирусом / facebook.com/ruslan.gorbenko.7

У народного депутата от партии Слуга народа Руслана Горбенко после проведения нескольких тестов подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции.

Как сообщает в Telegram нардеп от ЕС Алексей Гончаренко, анализ его коллеги по парламенту после трех попыток показал в финале положительный результат.

Ранее Горбенко рассказывал, что находится в Александровской больнице, сдал два теста - один результат отрицательный, другой положительный, поэтому сдал третий. По его словам, сначала его беспокоила температура, затем сухой кашель, а позже врачи диагностировали левостороннее воспаление легких.

Горбенко уверял, что за границей в последнее время не был и с уже заболевшими коронавирусом коллегами не общался, на заседание приходил в маске.

Как ранее сообщал Главред, у еще одного народного депутата обнаружили опасный коронавирус. На этот раз им стал представитель от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.

Ранее китайский коронавирус подтвердили у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова. Также заболела его жена.