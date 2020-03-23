Заболел чиновник: Кернес опровергает наличие коронавируса в Харькове

Кернес заявил, что коронавируса в Харькове нет / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе отсутствуют подтвержденные случаи коронавируса, поскольку выявленные люди постоянно здесь не проживают, а лишь прописаны.

"Последняя и актуальная информация о том, есть ли в Харькове больные коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Ответ — нет ни тех, ни других. Все сообщения о трех заболевших харьковчанах касаются людей, у которых действительно харьковская регистрация, но которые в последние недели и в настоящее время в Харькове не проживают", - написал он в Telegram.

Читайте также"Гепарт жжет": Кернес громогласно заявил, что в Италии "одни трупики" - видеоПо словам Кернеса, несмотря на отсутствие инфицированных, Харьков усиленно готовится к эпидемии. В частности, больницы получили пять аппаратов ИВЛ, купленных на деньги Харьковского горсовета. Также выделены средства на покупку еще 20 ИВЛ немецкого производства. Собирать аппараты будут швейцарские специалисты.

Как известно, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили инфицирование коронавирусом. Его анализы отправляли в лабораторию Германии, и они показали положительный результат. Скоробагач находится в одной из больниц Киева с пневмонией, заболела также его жена Виктория. Сейчас неизвестно, инфицирован ли еще кто-то из семьи заместителя председателя Харьковского облсовета.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области. Решается вопрос об остановке общественного транспорта.

Как ранее сообщалось, из-за введенного в Украине карантина в связи с распространением коронавируса, в Харькове разъяренные пассажиры блокируют трамваи и бьют стекла.