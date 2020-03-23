Муж пациентки вернулся из Италии: еще одну область атаковал коронавирус

Заболевшую госпитализировали в инфекционную больницу / Reuters

Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Закарпатской области.

Такую информацию обнародовала Мукачевская объединенная территориальная громада в своем Телеграмм-канале со ссылкой на Медицинский центр Семья.

"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19 в нашей громаде. Жительница г. Мукачево, 1951 г. р., микрорайон Пидгоряны", - подчеркнули в ОТГ.

В местной громаде уточнили, что муж заболевшей женщины 20 марта вернулся из Италии. Он находился на самоизоляции, однако его жена посещала церковь 20 и 21 марта.

"Сегодня утром женщина обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Наша выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным. Сейчас состояние больной стабильное, ее каретой скорой помощи госпитализировали в Закарпатскую областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

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"Сейчас формируем списки контактных лиц", - добавили в ОТГ.

На утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.