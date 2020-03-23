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В Минздраве пояснили, как хоронить умерших от коронавируса

23 марта 2020, 22:31

В ведомстве обнародовали инструкцию.

коронавирус
Умершим от коронавируса нельзя устраивать пышных погребений / Фото: REUTERS

В Министерстве здравоохранения разработали инструкцию по захоронению умерших после заражения коронавирусом Covid-19.

Как заявил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, оперативный штаб при Минздраве определил все возможные риски при погребении.

"Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования", – сказал он.

По словам Ляшко, следует полностью отказаться от ритуальных обрядов погребения, поскольку они, как правило, собирают большое скопление людей. Также, отметил он, необходимо полностью исключить прощальные поцелуи.

"Поэтому мы вынуждены рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни", – сказал санврач.

Ляшко подчеркнул, что это рекомендации Минздрава, поскольку ВОЗ не обнародовала никаких особых правил для захоронения умерших от коронавируса.

Напомним, в Радомышле Житомирской области похоронили умершую от Covid-19 71-летнюю женщину.

Как ранее сообщалось, в Черновцах в результате экспертизы медики озвучили причину смерти 33-летней женщины, которая была инфицирована китайскими коронавирусом.

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