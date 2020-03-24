В Украине подскочило число больных коронавирусом

В Украине коронавирус подцепили 84 человека / Reuters

Китайский коронавирус в Украине набирает обороты – по состоянию на вторник, 24 марта, зафиксировано еще 11 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных вирусом в нашей стране превысило 80 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным министерства, сегодня по состоянию на 10:00 диагноз "коронавирус" лабораторно подтвержден у 84 человек, трое инфицированных скончались, а один пациент выздоровел.

Напомним, 23 марта по состоянию на 10:00 китайский вирус в Украине диагностировали у 73 человек, были зафиксированы три летальных случая, а один человек – выздоровел.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В ряде стран мира, в частности и в Украине, был введен карантин. В некоторых областях украинского государства введен режим чрезвычайной ситуации.