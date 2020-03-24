Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума

Дезинфицирование транспорта из-за коронавируса / УНИАН

В Минздраве опубликовали гайд с советами для украинцев по поводу того, как сберечь психическое здоровье из-за нехватки общения и движения во время карантина из-за китайского коронавируса.

Текст был опубликовал в официальном тематическом Telegram-канале ведомства Коронавирус инфо.

Сотрудники Минздрава порекомендовали бороться с замкнутостью при помощи общения через Сеть. В случае депрессии по причине недостаточной физической активности, нужно активно заниматься физкультурой дома, а также подыскать новое хобби либо просто заниматься духовным самосовершенствованием.

Кроме того, в Минздраве утверждают, что не стоит тратить много денег на закупку большого количества продуктов, поскольку товарного дефицита не ожидается.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил о том, что в Минздраве разработали инструкцию по захоронению умерших от заражения коронавирусом Covid-19. До этого по причине стремительного распространения китайского коронавируса глава Минздрава Илья Емец выступил с публичным призывом ввести режим чрезвычайного происшествия в Украине.