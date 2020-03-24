Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение

Кабмин утвердил почасовую оплату медикам / УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, зараженными смертоносным китайским вирусом COVID-19, заявил представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

"Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами", - заявил он в эфире 1+1.

По словам Дегтяренко сейчас врачи находятся в эпицентре болезни, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 24 марта, в Украине было зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 диагноз "коронавирус" лабораторно подтвержден у 84 человек, трое инфицированных скончались, а один пациент выздоровел.

Чуть позже в Черновицкой области зафиксировали 13 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава ОДА Сергей Осачук.

Читайте такжеКогда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогнозНапомним, ранее бывший глава государственной СЭС Святослав Протас заявил, что украинские медики могут отказаться лечить больных китайским вирусом Ковид-19. Проблема в низкой зарплате.

"Нам может хватить тестов, но не хватить госпитальной базы. Кроме того, многие доктора могут отказаться лечить больных. За зарплату в 4000 тысячи гривен врач-эпидемиолог не будет подвергать себя опасности", - сказал Протас.