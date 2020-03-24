Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа

Сергей Рудик / facebook.com/serhiy.rudyk.3

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил о еще одном заболевшим коронавирусом парламентарии. По его словам, covid-19 подхватил самовыдвиженец Сергей Рудик.

При этом он отметил, что Рудик находится в больнице.

"Народный депутат Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус", - сообщил Мосийчук в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Рудик пока что не прокомментировал данную информацию, но 22 марта он записал видеообращение. Он отметил, что чувствует себя отлично, хотя сидит рядом с нардепом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили китайский коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, у народного депутата от партии Слуга народа Руслана Горбенко после проведения нескольких тестов подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции.