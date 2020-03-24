В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра

В Житомире два новых случая коронавируса / УНИАН

Во вторник, 24 марта, в Житомире подтвердили два новых случая заражения китайским коронавирусом Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook житомирский градоначальник Сергей Сухомлин.

По его данным, по состоянию на 12:50 в Житомире экспресс-тест подтвердил диагноз Covid-19 у двоих пациенток, ранее привезенных в больницу с пневмонией.

"Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)", - написал Сухомлин.

Напомним, согласно официальной информации Минздрава, по состоянию на 24 марта в Украине лабораторным путем было подтверждено 84 случая заболевания китайски коронавирусом. Из них два - на Житомирщине (один случай - летальный).

Позднее черновицкий губернатор Сергей Осадчук объявил о 13 новых эпизодах заражения коронавирусом в Черновицкой области.