В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом

Виктор Ляшко / пресс-служба Минздрава

Главный санитарный врач Украины Олег Ляшко заявил, что в Украине растет заболеваемость китайским коронавирусом. Так, по состоянию на 13:00 вторника, 24 марта, зафиксировано 97 случаев Covid-19.

"За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных", - заявил Ляшко во время брифинга во вторник, 24 марта.

При этом он указал, что исследования проводятся не только с помощью экспресс- тестов, но и в вирусологических лабораториях. Кроме того, он указал, если ситуация ухудшиться, что привлекут специальные лаборатории.

"Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты", - добавил главный санитарный врач.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован 28 подтвержденных случаев Covid-19.