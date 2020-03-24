"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус

Аристов рассказал, как в Украине проверяют на коронавирус / Reuters

Экспресс-тесты - это тесты для "любителей", чтобы по дешевке в окрестностях цивилизации принять какое-то быстрое решение. Они, скорее, сопутствующий инструмент. То есть если человек пришел к врачу с симптомами, то с их помощью есть вероятность выяснить, надо ли делать какие-то серьезные шаги, или отправить человека домой подождать, рассказал в интервью Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

"Эти тесты определяют антитела в организме, но они не производятся сразу - инфекция уже может бурлить, но антитела в достаточном количестве могут появиться в организме только через неделю", - объяснил инфекционист.

При этом Аристов уточнил, что Минздрав проверяет только тех, кто путешествовал.

"Это стыд, что до сих пор в алгоритмах Минздрава основным критерием для тестирования является выяснение у лица, путешествовал ли он в определенный перечню стран или имел контакт с известным больным (который, таким образом, скорее всего будет только путешествующим). Если этот критерий не удовлетворен, то, не проверяя, ставят диагноз ОРВИ. И только в случае очень убедительного ухудшения состояния (например, пневмонии с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонним поражением легких) - теоретически начнут тестировать на коронавирусную инфекцию. В реальности все равно поставят диагноз ОРВИ и, если умрет - спишут на грипп или хронические заболевания", - возмутился эксперт.

Также Аристов рассказал, что образец теста человека, который не путешествовал, могут отправить в Киев только в случае, если у врача на это хватает смелости.

"Если же человек никуда не путешествовал, и врач взял на себя смелость считать, что это не ОРВИ, - тогда образец отправляют в столицу, где он еще ждет. Например, когда украинцы направлялись в Новые Санжары, - тест делали 6 дней, при чистом времени выполнения 3 часа. Все это приводит к тому, что за все это время в Украине были обследованы на коронавирус около 600 человек - хотя, для сравнения, в Южной Корее – было сделано 317 000 тестов", - подытожил Аристов.

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"За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных", - заявил Ляшко во время брифинга во вторник, 24 марта.