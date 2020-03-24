Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус

Андрей Фаворов / Facebook

Один из топ-менеджеров госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Фаворов не болен китайским коронавирусом Covid-19.

Соответствующее сообщение во вторник, 24 марта, опубликовали представители пресс-службы компании.

Фаворов, работающий на посту главы дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" прошел тест на коронавирусную инфекцию Covid-19. Он показал отрицательный результат. Вирус не был обнаружен и у его супруги.

"И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - заявили в Нафтогазе.

Напомним, ранее о том, что топ-менеджер Нафтогаза Украины Андрей Фаворов, вероятно, заражен коронавирусом, рассказал его отец Михаил. Он утверждал, что у сына наблюдается повышенная температура и лающе-сухой кашель.