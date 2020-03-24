В Украине отправили в отпуск за свой счет ученых, разрабатывавших тест на коронавирус

В Украине не нашли средств для разработки тестов на коронавирус / Reuters

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые разработали отечественный аналог теста на выявление в организме инфекции коронавируса, отправили до конца марта в неоплачиваемый отпуск.

"Да, мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть деньгами на зарплаты согласно штатного расписания", - сообщила старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Оксана Пивень в Facebook.

По словам ученой, науку в Украине никогда не финансировали, не исключение и нынешние времена. Она отметила, что о существовании отрасли сейчас вспомнили лишь в контексте пандемии коронавируса.

Пивень подтвердила, что ученые, которые разрабатывали тест на коронавирус, отправились отдыхать за свой счет, но более подробно комментировать ситуацию не хочет и считает неэтичным.

Читайте такжеВ Украину прибыл борт с тестами на коронавирус: когда будут в областях"И ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня (потому что не хватает средств на оплату труда), не является чем-то новым. Это "хорошая" ежегодная традиция. Однако, в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украине не падал, поэтому астрология были и есть популярнее чем астрофизика", - подытожила она.

Ученая не сомневается, что вакцина против коронавируса будет разработана, но не в Украине, а в другой стране, поскольку отечественная наука не финансируется на необходимом для подобных разработок уровне.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата ученых в Украине составляет от 5 до 9 тысяч гривен в месяц. Он добавил, что отпуска за свой счет – это нормальная практика для украинской науки. Он добавил, что даже пандемия коронавируса не стала поводом для увеличения финансирования.

Напомним, украинская политическая и государственная элита готовится на собственной шкуре испытать особенности украинской системы здравоохранения, поскольку немалое количество из них недавно ездили за границу и заразились коронавирусом Covid-19.