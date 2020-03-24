УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина

24 марта 2020, 18:27

Социологи провели исследование и выяснили, как относятся граждане нашей страны к карантину из-за коронавируса.

коронавирус,Украина
Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину / УНИАН

Коронавирус в Украине - социологи провели опрос, в результате которого выяснили, сколько граждан нашей страны поддерживает введение жестких методов борьбы со страшным вирусом из Китая.

Согласно с данными исследования КМИС, относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений. То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

Читайте такжеПродление карантина в Украине: слова чиновников, экспертов и инсайды

Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мероприятий, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности,

  • рекомендацию "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не соблюдают редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%),
  • не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% - из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,
  • рекомендации не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (в опросе не уточняли - почему),
  • рекомендацию дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%)
  • рекомендацию "Касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%)
  • часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда
  • не избегают ли редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

Ранее Главред писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован 28 подтвержденных случаев коронавируса. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.

"Количество больных на коронавирус в столице за минувшие сутки увеличилась на четыре человека. Таким образом в столице на сегодняшний день уже 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Протестировано в 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, что заболели, привезли эту инфекцию из-за рубежа", - заявил Кличко во врем брифинга во вторник, 24 марта.

Также напомним, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что США могут стать новым эпицентром смертоносного китайского коронавируса.

коронавирус в Украине коронавирус в Киеве китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:45
"Боялась возвращаться": пассажирка коронавирусного лайнера рассказала об угрозах
18:30
В апреле на PlayStation 4 бесплатно раздадут один из лучших эксклюзивов консоли
18:27
Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина
18:26
В Польше из-за эпидемии ограничили передвижение по стране
18:25
Коронавирусная эпидемия - Лев Лещенко попал в больницу
17:59
Продление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайды Видео
17:41
В Украине отправили в отпуск за свой счет ученых, разрабатывавших тест на коронавирус
17:40
Последний сезон Сверхъестественного перенесли на неопределенный срок
17:40
Ткаченко передал киевской больнице респираторы и лабораторные материалы
17:39
Компания OPTI выделила деньги на бесплатную перевозку врачей в такси новости компании
17:31
Sony специально замедлит скорость загрузки игр на PlayStation из-за коронавируса
17:14
И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс
17:12
"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса
17:09
Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов Видео
16:29
В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса Видео
16:23
Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light
16:02
В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи
16:02
Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей Видео
16:01
Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом
16:00
Службы и похороны: в Тернопольской области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса
16:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
15:36
Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео Видео
15:30
Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском
15:20
Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных
15:20
Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows
15:18
"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт Видео
15:02
Очередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли Видео
14:55
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
14:54
Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус
14:35
"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус Видео
14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
12:03
Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом Видео
12:02
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
12:01
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
11:52
СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса Видео
11:48
СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять