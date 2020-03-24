Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина

Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину / УНИАН

Коронавирус в Украине - социологи провели опрос, в результате которого выяснили, сколько граждан нашей страны поддерживает введение жестких методов борьбы со страшным вирусом из Китая.

Согласно с данными исследования КМИС, относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений. То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

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Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мероприятий, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности,

рекомендацию "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не соблюдают редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%),

не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% - из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,

рекомендации не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (в опросе не уточняли - почему),

рекомендацию дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%)

рекомендацию "Касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%)

часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда

не избегают ли редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

Ранее Главред писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован 28 подтвержденных случаев коронавируса. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.

"Количество больных на коронавирус в столице за минувшие сутки увеличилась на четыре человека. Таким образом в столице на сегодняшний день уже 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Протестировано в 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, что заболели, привезли эту инфекцию из-за рубежа", - заявил Кличко во врем брифинга во вторник, 24 марта.

Также напомним, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что США могут стать новым эпицентром смертоносного китайского коронавируса.