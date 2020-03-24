"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве

Украинка рассказала, как ей "лечили" коронавирус / Фото: REUTERS

В Украине стремительно растет количество больных коронавирусом. В связи с этим, украинка Елизавета Романюк, у которой заподозрили жуткий недуг, в подробностях рассказала о времени, проведенном в Александровской больнице.

Свою историю она опубликовала на своей странице в Facebook и отметила, что в больнице оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать.

Медики, которые приехали на вызов, сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным. Оказавшись в больнице, девушку ужаснуло то, что врач не подходил к ней два дня.

"Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления", – пишет она.

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По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.

"Соседка" лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка – поселить меня в двушку, а она отвечает: "Да мы селим с одинаковыми симптомами". Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви", – добавила Романчук.

Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого он вернулся спустя час и послушал легкие пациентки.

"Потом пришли взять пробы на Сovid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный", – пишет она.

В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ "лишний раз ни к кому не ходить". Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей "бежать из больницы".

"Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее", – сказала ей санитарка.

23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.

"Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома – сидите дома", – отметила она.

"Я была готова платить в карман, если бы чувствовала себя плохо, потому что понимала, что свою беспринципность можно засунуть в одно место, когда нужна помощь, а врач не приходит 2 дня", – добавила девушка.

Ранее Главред писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировали 28 подтвержденных случаев коронавируса. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.