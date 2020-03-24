УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве

24 марта 2020, 18:56

Елизавета Романюк поведала, как попала в Александровскую больницу с подозрением на китайский коронавирус.

коронавирус
Украинка рассказала, как ей "лечили" коронавирус / Фото: REUTERS

В Украине стремительно растет количество больных коронавирусом. В связи с этим, украинка Елизавета Романюк, у которой заподозрили жуткий недуг, в подробностях рассказала о времени, проведенном в Александровской больнице.

Свою историю она опубликовала на своей странице в Facebook и отметила, что в больнице оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать.

Медики, которые приехали на вызов, сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным. Оказавшись в больнице, девушку ужаснуло то, что врач не подходил к ней два дня.

"Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления", – пишет она.

Читайте также"Боялась возвращаться": пассажирка коронавирусного лайнера рассказала об угрозах

По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.

"Соседка" лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка – поселить меня в двушку, а она отвечает: "Да мы селим с одинаковыми симптомами". Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви", – добавила Романчук.

Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого он вернулся спустя час и послушал легкие пациентки.

"Потом пришли взять пробы на Сovid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный", – пишет она.

В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ "лишний раз ни к кому не ходить". Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей "бежать из больницы".

"Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее", – сказала ей санитарка.

23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.

"Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома – сидите дома", – отметила она.

"Я была готова платить в карман, если бы чувствовала себя плохо, потому что понимала, что свою беспринципность можно засунуть в одно место, когда нужна помощь, а врач не приходит 2 дня", – добавила девушка.

Ранее Главред писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировали 28 подтвержденных случаев коронавируса. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.

коронавирус в Украине китайский коронавирус коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:34
"Кто всрался? Зеленский?": в Киеве больница отказалась принимать больных с коронавирусом
19:29
В Киеве ужесточили карантин из-за коронавируса - что запретили
19:09
В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной Видео
19:07
"Маска, перчатки": Дима Комаров дал подробную инструкцию действий на время карантина
18:56
"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве
18:45
"Боялась возвращаться": пассажирка коронавирусного лайнера рассказала об угрозах
18:30
В апреле на PlayStation 4 бесплатно раздадут один из лучших эксклюзивов консоли
18:27
Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина
18:26
В Польше из-за эпидемии ограничили передвижение по стране
18:25
Коронавирусная эпидемия - Лев Лещенко попал в больницу
17:59
Продление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайды Видео
17:41
В Украине отправили в отпуск за свой счет ученых, разрабатывавших тест на коронавирус
17:40
Последний сезон Сверхъестественного перенесли на неопределенный срок
17:40
Ткаченко передал киевской больнице респираторы и лабораторные материалы
17:39
Компания OPTI выделила деньги на бесплатную перевозку врачей в такси новости компании
17:31
Sony специально замедлит скорость загрузки игр на PlayStation из-за коронавируса
17:14
И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс
17:12
"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса
17:09
Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов Видео
16:29
В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса Видео
16:23
Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light
16:02
В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи
16:02
Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей Видео
16:01
Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом
16:00
Службы и похороны: в Тернопольской области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса
16:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
15:36
Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео Видео
15:30
Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском
15:20
Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных
15:20
Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows
15:18
"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт Видео
15:02
Очередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли Видео
14:55
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
14:54
Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус
14:35
"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус Видео
14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять