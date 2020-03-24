"Кто всрался? Зеленский?": в Киеве больница отказалась принимать больных с коронавирусом

В Киеве больница отказалась принимать больных с коронавирусом / Facebook Татьяны Даниленко

В Киеве больница №8, которую Минздрав обязал принимать подозреваемых и инфицированных коронавирусом, принимать пациентов отказалась. Причина у медиков уважительная – их не обеспечили средствами защиты.

Об этой ситуации у себя в соцсетях уже сообщили журналист Радио НВ Татьяна Даниленко и следом за ней журналист Юрий Бутусов.

"Киевскую городскую больницу N8 перепрофилировали на прием COVID 19. Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига – Киев, в частности, с характерными симптомами. Больница отказалась забирать людей. Причина – у медперсонала нет средств защиты. От слова "совсем", – описала ситуацию Даниленко.

Читайте такжеПродление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайдыПо ее данным, медикам на этой неделе выдали "маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит (по санитарным правилам, следует менять после каждого пациента – ред.). Ветхих защитных костюмов выделено 3 (!) на смену. И они совсем не похожи на то, в чем на вызовы выезжают врачи частных "скорых".

"Медики на зарплате 5 тыс. грн, которые добираются с пригородной зоны на попутках, покупают в качестве защиты хирургические костюмы за собственные деньги. Очки – одни. На всех", – добавила журналистка.

Положение усугубляет наплыв пациентов с тяжелыми пневмониями.

"Коллектив больницы возмущен, что их, живых людей, превращают в расходный материал. Руководство советует каждому работнику принимать решения самостоятельно – работать дальше, идти на изоляцию или же ложиться в больницу. Атмосфера – страх и растерянность. Врачи боятся, что станут источником распространения коронавируса. И это столица", – резюмировала она.

В комментариях пользователь Elena Morgun подтвердила эту информацию и добавила: "Я сейчас как раз лежу в этой больнице. Подтверждаю, маски врачам раздали позавчера. Пациентам ничего не раздают, сказали: только при симптомах ОРВИ маску дадут. Больница закрыта на вход и выход, закрыты буфеты. Работают только аптечные киоски. Врачи добирались, как могли, на работу. Кто на такси, кто ночевал в отделениях. Сейчас поступило распоряжение максимально разгрузить отделения от больных. Выписка идет принудительная. Палаты всех отделений, помимо терапии на 4 этаже перепрофилируют под боксы, чтобы врачи могли ночевать тут на карантине. Распоряжение коснулось всех отделений. Люди, которые лежат с различными диагнозами, естественно возмущены, что их заставляют выписываться. Но никакого выхода нет. Отправляют по домам и точка. Ситуация очень напряженная".

Также комментаторы пытаются найти источник проблемы. Многие традиционно винят во всем власть.

"Кто всрался? Зеленский? Есть мэр, районный депутат, но нет, во всем виноват Зеленский", – пишет пользователь Тереза Николаевна.

"В Украине у оптовиков масок, как грязи. Было бы желание и хватало бы ума заниматься обеспечением медиков и координировать усилия. Но это, видимо, стратегия, на которую нет времени у президента, Кабмина и муниципальных властей", – считает Dmitry Klimovsky.

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