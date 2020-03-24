Известный украинский олигарх попал в больницу с подозрением на коронавирус

Валерий Хорошковский / Фото: УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За життя Илья Кива сообщил об инфицировании коронавирусом одного из известных олигархов. По его словам, медики подозревают covid-19 у Валерия Хорошковского.

По словам Кивы, олигарх поступил в Александровскую клиническую больницу Киева. При этом он отметил, что у Хорошковского позитивный результат на covid-19, но его сейчас проверяют.

"Наша Александровская больница забита и депутатами, и чиновниками. Вчера поступил, по моей информации, и подтвердился коронавирус, а сейчас перепроверяют, у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста", - заявил Кива в эфире телеканала НАШ.

Как ранее сообщал Главред, заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Александр Лукашев сдал тест на коронавирус,