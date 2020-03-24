Сапожник без сапог: ПЦУ приняла нелепое решение из-за коронавируса

ПЦУ разрешила проводить службы без мирян / РБК-Украина

Из-за угрозы распространения жуткого коронавируса, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в храмах без присутствия мирян.

Об этом говорится в решении Священного Синода. и уточняется, что богослужения могут проводиться при участии лишь священнослужителей и певцов. При этом гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.

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"На момент введения государством, органами власти и местного самоуправления особых усиленных ограничений свободы передвижения и свободы собраний, в течение действия этих усиленных ограничений предоставляется временное разрешение проводить богослужения в храмах одним только священнослужителям и церковнослужителям и певцам, без личного присутствия мирян. Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции)", - сообщили в ПЦУ.

Ранее бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) назвал причину смертоносного китайского коронавируса. Причиной вируса являются однополые браки.

Также Главред писал, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время.