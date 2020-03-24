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Инфицирована беременная: в Украине уже зафиксировано 100 случаев коронавируса

24 марта 2020, 20:51

Также заболевание обнаружили у 21-летней жительницы Броваров, которая общалась с иностранцами.

коронавирус
В Украине зафиксирована первая сотня пациентов с коронавирусом / Фото: REUTERS

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, заболевание подхватила 21-летняя местная жительница, которую госпитализировали с подозрением на Covid-19 23 марта.

По словам градоначальника, пациентка находится в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы в состоянии "средней тяжести". Девушка уверяет, что пределы страны в последнее время не покидала, но общалась с иностранцами.

О новом случае инфицирования сообщают также в Ирпене Киевской области. Коронавирус обнаружили у беременной женщины.

"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в короновирусную болезнь", - сообщает пресс-служба мэрии населенного пункта.

В Ирпене намерены проверить на коронавирус весь персонал, который обследовал инфицированную беременную. О том, где женщина могла заразиться, пока не сообщается.

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