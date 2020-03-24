Инфицирована беременная: в Украине зафиксировано 100 случаев коронавируса

В Украине зафиксирована первая сотня пациентов с коронавирусом / Фото: REUTERS

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, заболевание подхватила 21-летняя местная жительница, которую госпитализировали с подозрением на Covid-19 23 марта.

По словам градоначальника, пациентка находится в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы в состоянии "средней тяжести". Девушка уверяет, что пределы страны в последнее время не покидала, но общалась с иностранцами.

О новом случае инфицирования сообщают также в Ирпене Киевской области. Коронавирус обнаружили у беременной женщины.

"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в короновирусную болезнь", - сообщает пресс-служба мэрии населенного пункта.

В Ирпене намерены проверить на коронавирус весь персонал, который обследовал инфицированную беременную. О том, где женщина могла заразиться, пока не сообщается.

Напомним, по мнению министра МВД Арсена Авакова, на данный момент вводить режим ЧП из-за коронавируса в Украине не стоит, так как в этом "нет никакой необходимости".

Также Главред писал, что самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой опасного китайского коронавируса COVID-19 могут начать контролировать с помощью данных мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.