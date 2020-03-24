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Журналисты выяснили, где Хорошковский мог заразиться коронавирусом

24 марта 2020, 22:12

Экс-политик недавно посещал Францию.

Хорошковский
Хорошковский мог привезти коронавирус из Франции / УНИАН

Екс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в столичную Александровскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией.

Как сообщают журналисты программы Схемы, они связались с Хорошковским и он конкретно не подтвердил, но и не стал отрицать, что находится в больнице.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил он.

Источник в правительстве рассказал, что у бывшего политика двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

"Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден", - сказал источник.

В Александровской больнице отказались комментировать состояние известного пациента.

Журналисты выяснили, что 20 марта частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из французской Ниццы в Киев.

Хорошковский заверил журналистов, что после возвращения из Франции не общался с действующими политиками, чиновниками и депутатами.

"Нет", - кратко ответил он.

Как ранее сообщалось, украинская политическая и государственная элита готовится на собственной шкуре испытать особенности украинской системы здравоохранения, поскольку немалое количество из них недавно ездили за границу и заразились коронавирусом Covid-19.

Как известно, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко, депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев, нардеп от группы Доверие Сергей Шахов и его жена.

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