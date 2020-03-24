Смертей от коронавируса может быть пять: на Прикарпатье умирают люди с пневмонией

На Прикарпатье критическая ситуация с пневмониями / УНИАН

На Прикарпатье в результате осложнений пневмонии умерли женщины 60 и 65 лет, однако лабораторный анализ на коронавирус пока не подтвержден, медики ждут окончательных результатов.

Как сообщает местное издание Галка, тесты умерших на коронавирус отправили в Киев, о чем сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Женщины были госпитализированы из районов области. Одна проживала в селе Чукаловка Ивано-Франковской области. Также пока не сообщается, при каких обстоятельствах и с какими симптомами поступили пациенты.

Известно, что одна из погибших пришла в поликлинику с плохими симптомами, при этом ее сопровождала семья с тремя детьми.

Напомним, по информации мэра Каменского Андрея Белоусова, сегодня, 24 марта, в городской клинической больнице 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус.

Как ранее сообщалось, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Смертей в официальной статистике - три, один мужчина выздоровел.