Украинцам не "светит" вакцина от коронавируса: вируслог рассказала, что делать

Иммунитет от коронавируса можно получить двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину / Reuters

В борьбе с опасным китайским коронавирусом главная задача Украины – выиграть время и не допустить большого количества зараженных. Такое мнение высказала вирусолог и доктор наук Алла Мироненко.

По ее словам, получить иммунитет от нового вируса можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.

"США и Гонконг уже начали клинические испытания разработанных вакцин. Мы еще не знаем, чем они закончатся. И даже если они и закончатся успешно, то мы должны понимать, что население Соединенных Штатов - 325 млн человек, и определенная их часть - пожилые люди. А значит, прежде всего государство защитит своих пожилых людей. А продавать вакцины будут в том случае, когда их достаточно произведут. Также и другие страны, которые этими вакцинами занимаются, спасать своих", - сказала Мироненко в интервью НВ.

При этом Украина производством вакцин не занимается. По ее словам, разрабатывать вакцину по новым технологиям – это не выгодная история для бизнеса, поэтому никто не решится вкладывать в это деньги.

"То есть здесь нужны какие-то инвестиции или чтобы само государство вкладывало. У нас пока такой политической воли не было ни при какой власти", - отметила она.

При этом Мироненко высказала надежду, что летом COVID-19 даст украинцам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а в холодное время года - респираторные. Вирусолог считает, что летом будут случаи заболевания коронавирусом, но массовости не будет.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал, что в мире эффективная вакцина от коронавируса появится через полтора года. По его словам, раньше это произойти не может, поскольку цикл клинических испытаний не может происходить быстрее.

Как сообщал Главред, итальянский ученый Гвидо Сильвестри высказал предположение, что после заражения коронавирусом у человека может выработаться иммунитет – этот процес может занять 6-12 месяцев. Впрочем, по его словам, научного подтверждения этому факту пока что нет.