Готова ли Украина к коронавирусу: вирусолог назвала главную проблему

Алла Мироненко оценила готовность Украины к эпидемии коронавируса / УНИАН

Авторитетный вирусолог и доктор наук Алла Мироненко, которая ранее дала советы украинцам, что можно, а что нельзя делать во время карантина, назвала главную проблему Украины в условиях возможной эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

По ее словам, готовность нашей страны к эпидемии "не очень хорошая".

"На самом деле у нас так долго это все пытались угробить (…) Восстановить все за два месяца вряд ли удастся", - сказала Мироненко в интервью НВ.

Эксперт акцентировала на том, что проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

"Например, провести интубацию не каждый врач может, это узкоспециализированная помощь. Ее должен проводить анестезиолог. Аппарат ИВЛ купить не такая проблема, как научить бригаду слаженной работе, вот на это требуется время. У нас очень мало специалистов", - отметила она.

К слову, по состоянию на 7 часов утра 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и городе Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в ГосЧС отметили, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19: Черновицкая область - 13; Киевская область - 7; Запорожская область - 2; Тернопольская область - 2; Киев - 2; Волынская область - 1; Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

Читайте такжеКрах украинской медицины в разгар эпидемииКак сообщал Главред, вирусолог и доктор наук Алла Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.

Кроме того Мироненко высказала надежду, что летом COVID-19 даст украинцам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а в холодное время года - респираторные. Вирусолог считает, что летом будут случаи заболевания коронавирусом, но массовости не будет.