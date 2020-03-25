Коронавирус в Украине: известны последние данные о числе зараженных

Коронавирусом заразились 113 украинцев / Фото: REUTERS

По состоянию на 7 часов утра среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировали 113 случаев заболевания коронавирусом, при этом COVID-19 проник в 13 областей и город Киев.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 марта лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В частности:

Черновицкая область – 13;

Киевская область – 7;

Запорожская область – 2;

Тернопольская область – 2;

Киев – 2;

Волынская область – 1;

Луганская область – 1;

Одесская область – 1.

В целом, на территории Украины зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно:

Черновицкая область - 38 (1 умер);

Киев – 31;

Киевская область – 22;

Ивано-Франковская область – 5 (1 умер);

Тернопольская область – 4;

Днепропетровская область – 2;

Житомирская область – 2 (1 умер);

Запорожская область – 2;

Львовская область – 2;

Волынская область – 1;

Донецкая область – 1;

Луганская область – 1;

Одесская область – 1;

Черкасская область – 1.

Выписан после лечения один человек в Черновицкой области.

Тем временем пресс-служба Тернопольской ОГА сообщила, что в Тернополе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - COVID-19 подхватил врач-стоматолог.

Напомним, авторитетный вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.