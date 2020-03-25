Коронавирус: на Тернопольщине зафиксировали новую смерть от Covid-19

В Украине новая смерть из-за коронавируса / УНИАН

В селе Ковалевка (Монастырский район Тернопольской области) умер 68-летний мужчина, у которого накануне лабораторным путем подтвердили заболевание китайским коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ, мужчина скончался утром, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего в регионе на данный момент достоверно известно о шести случаях инфицирования китайским коронавирусом Covid-19.

Один случай - в городе Залещики, один в Тернополе и еще четыре пациента — жители Монастырского района.

Напомним, ранее, согласно официальным данным, по состоянию на 07.00 среды, 25 марта, в пределах Украины подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом. Также достоверно известно, что COVID-19 проник в 13 областей и город Киев.