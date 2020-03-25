Стало известно, что сталось с беременной из Ирпеня с коронавирусом

Женщина с коронавирусом благополучно родила / УНИАН

Беременная жительница Ирпеня, что на Киевщине, у которой 24 марта подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19, благополучно родила ребенка.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Михайлина Скорик. По ее данным, состояние и женщины, и ребенка вполне удовлетворительное.

Напомним, вечером во вторник, 24 марта, стало известно, что у беременной на последних сроках женщины, проживающей в Ирпене, подтвердили заболевание коронавирусом Covid-19. Глубокой ночью ее в результате спецоперации забрали из дома и доставили в роддом в городе Ворзель, где и изолировали в отделении патологии. Однако затем ее переместили в родильный дом в Белой Церкви.