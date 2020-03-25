Геращенко рассказал, как заразился умерший на Тернопольщине от коронавируса

Антон Геращенко рассказал о смерти от коронавируса на Тернопольщине / УНИАН

Скончавшийся утром в среду, 25 марта, на Тернопольщине от китайского коронавируса COVID-19 68-летний мужчина вплотную контактировал с ранее заболевшим священником.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовал Антон Геращенко - заместитель главы МВД Арсена Авакова.

"Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырского района, со священником О. В. 1963 г.р. котором 19 марта установлен диагноз заражения короновирусом. По данным свидетелей во время номинального обряда присутствовали около семидесяти человек", - рассказал он.

Геращенко также сообщил, что священник мог заразить около пятисот людей во время отправления религиозных обрядов.

Читайте такжеКак подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу"Вообще по данным эпидемиологического расследования проведенного эпидемиологами и полицией установлено, что с начала марта священник О. В. Контактировал близко с 500 лицами род время различных религиозных обрядов! Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь", - написал он.

По данным Геращенко, шесть населенных пунктов на Тернопольщине по этой причине блокированы полицейскими.

"В данное время населенные пункты Швейков, Коваливка та четыре других блокированы полицейскими", - подытожил он.

Напомним, ранее Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.