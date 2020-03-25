УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Геращенко рассказал, как заразился умерший на Тернопольщине от коронавируса

25 марта 2020, 11:58

Антон Геращенко прокомментировал новую, уже четвертую в Украине, смерть от китайского коронавируса

Геращенко
Антон Геращенко рассказал о смерти от коронавируса на Тернопольщине / УНИАН

Скончавшийся утром в среду, 25 марта, на Тернопольщине от китайского коронавируса COVID-19 68-летний мужчина вплотную контактировал с ранее заболевшим священником.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовал Антон Геращенко  - заместитель главы МВД Арсена Авакова.

"Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырского района, со священником О. В. 1963 г.р. котором 19 марта установлен диагноз заражения короновирусом. По данным свидетелей во время номинального обряда присутствовали около семидесяти человек", - рассказал он.

Геращенко также сообщил, что священник мог заразить около пятисот людей во время отправления религиозных обрядов.

Читайте такжеКак подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу"Вообще по данным эпидемиологического расследования проведенного эпидемиологами и полицией установлено, что с начала марта священник О. В. Контактировал близко с 500 лицами род время различных религиозных обрядов! Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь", - написал он.

По данным Геращенко, шесть населенных пунктов на Тернопольщине по этой причине блокированы полицейскими.

"В данное время населенные пункты Швейков, Коваливка та четыре других блокированы полицейскими", - подытожил он.

Напомним, ранее Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.

Сейчас вы просматриваете новость «Геращенко рассказал, как заразился умерший на Тернопольщине от коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:36
Коронавирус начал собирать скорбную дань во Франции: умерло жуть сколько людей
12:20
НАН Украины "потеряет" Патона – СМИ
12:16
Когда в Украине нормализуется ситуация с ценами на продукты: эксперт дал прогноз
12:01
Бороться с коронавирусом скоро можно будет при помощи игры Plague Inc.
11:59
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
11:58
Геращенко рассказал, как заразился умерший на Тернопольщине от коронавируса
11:18
Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк и Ивлеевой из-за коронавируса
11:12
Стало известно, что сталось с беременной из Ирпеня с коронавирусом
11:12
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
11:03
Пик эпидемии коронавируса: инфекционист рассказал о серьезной проблеме Украины Видео
11:02
Коронавирус - лучшее, что могло произойти с Украиной мнение
10:53
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
10:19
Украинский карантин - это карго-культ из говна и палок мнение
10:15
Коронавирус: на Тернопольщине зафиксировали новую смерть от Covid-19
10:13
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
10:13
Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: эксперт дала прогноз
09:45
Цена на нефть: что творится на мировых рынках
09:44
Курс доллара резко сдал назад: сколько стоит валюта в Украине
09:40
"Температура в два раза выше": когда Киев ждет тепло Фото Видео
09:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
09:09
Коронавирус в Украине: известны последние данные о числе зараженных
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 марта: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
08:59
Бизнес во время карантина: на Киевщине полиция накрыла цех по производству антисептика
08:48
Готова ли Украина к коронавирусу: вирусолог назвала главную проблему
08:27
Крах украинской медицины в разгар эпидемии мнение
08:23
В России - угроза цунами после мощного землетрясения: людей эвакуируют Видео
07:39
Карантин в Украине: эксперт рассказала, можно ли выходить на улицу и стоит ли мыть продукты с мылом
07:21
Почему весь мир теперь должен равняться на Китай мнение
07:07
Украинцам не "светит" вакцина от коронавируса: вирусолог рассказала, что делать
07:00
СМИ рассказали, на какой день перенесли внеочередное заседание Рады
06:51
Из-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мир мнение
06:40
Как подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу Видео
06:34
"Не стыдно?": жена Позитива сверкнула грудью на откровенном фото
06:26
Мужские стрижки 2020 – в моде стрижка полька из 70-х или квифф: фото Фото
06:00
Когда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать Видео
05:40
Комаровский дал советы Зеленскому насчет коронавируса Видео
05:22
Задний ход: эксперт рассказала, как правильно выбирать и применять анальную пробку
05:08
В моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фото Фото
05:07
Психологи рассказали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом
04:44
З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні
04:22
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
04:00
Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки
03:30
Названы лучшие бытовые способы убить коронавирус
03:08
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
02:51
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
02:29
В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений
02:22
Экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на симптомы коронавируса
02:04
Эксперт объяснил, почему падает гривна
01:52
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
01:38
"Титюшки вывалила": Дуа Липа показала грудь в прозрачном белье и завела стоячими сосками Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять