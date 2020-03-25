Коронавирус в Киеве: число больных серьезно возросло

В Киеве еще три человека заболели коронавирусом / Reuters

В Киеве серьезно возросло количество больных китайским коронавирусом – зафиксированы еще три случая заболевания.

Новые случаи заболевания вирусом в столице подтверждены лабораторно, написал мэр Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, вирус обнаружен у местых жителей – это мужчины в возрасте 31, 36 и 67 лет.

"...Двое из них недавно вернулись из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", – сообщил градоначальник.

Кличко добавил, что после обнаружения новых случаев коронавируса в Киеве количество инфицированных составляет 34 человека.

Напомним, китайский коронавирус бушевал в городе Ухань, а потом распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения ввела пандемию.

В Украине из-за вируса введен режим чрезвычайной ситуации и карантин. Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 25 марта был подтвержден у 113 человек, умерли четверо инфицированных.