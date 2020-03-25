Винничина "открыла двери" коронавирусу: в ОГА рассказали подробности

В Винницкой области выявили первый случая заражения коронавирусом / Фото: REUTERS

В среду, 25 март, в Винницкой области лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, заявил председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский.

"По состоянию на 14.00 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - отметил Скальский в ходе брифинга, пишет Укринформ.

Также стало известно, что образцы материалов еще трех пациентов исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

Напомним, по состоянию на 7 часов утра среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировали 113 случаев заболевания коронавирусом – уханьскую заразу выявили в 13 областях и Киеве.

Также в Киеве по состояние на 16 часов возросло количество случаев заболевания коронавирусом. По словам мэра Виталия Кличко, вирус обнаружен у местых жителей – это мужчины в возрасте 31, 36 и 67 лет.