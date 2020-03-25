"Больница забита, медсестры падают": Шахов рассказал, в каких условиях борется с коронавирусом

Сергей Шахов сообщил, что Александровская больница вся заполнена / УНИАН

Народный депутат Сергей Шахов, который подхватил коронавирус и находится в Киеве в Александровской больнице, сообщил, что там медсестры работают по несколько смен и "реально падают".

Вся Александровская больница заполнена людьми, рассказал нардеп в комментарии Стране.

По словам собеседника, ему не на что жаловаться в больнице, у него небольшая и достаточно комфортная палата, а четырех заболевших коллег он не видел.

"Есть койка, маленький холодильник, тумбочка, стул. Вторая койка сюда уже не влезет, наверное, даже если захотеть. Это инфекционное отделение и я изолирован... Есть санузел, есть и холодная и горячая вода", – сообщил он.

Политик добавил, что считает врачей, которые работаю в Александровской больнице очень хорошими профессионалами, а сама больница – одна из лучших, среди тех которые он видел в жизни.

"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", – поделился нардеп.

Напомним, Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. Позже появилась информация, что жена нардепа тоже заболела. Сначала Шахов лечился дома, а 21 марта был госпитализирован.