Восемь инфицированных: на Тернопольщине коронавирус прогрессирует

В Тернополе зафиксирован резкий скачок коронавирусной инфекции / УНИАН

В Тернопольской области уже зафиксировано восемь лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Как сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре, последние два подозрения показали положительный результат.

Заболевание выявили у 62-летнего жителя села Швайка Тернопольской области и 63-летнего жителя города Монастыриска.

Предполагается, что недуг выявили у людей, которые контактировали со священником, зараженным Сovid-19. Шесть сел Монастырисского района оцепила полиция, установлены посты, люди находятся на жестком карантине. Власть пытается предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в регионе.

Ранее коронавирус подтвердили еще у трех жителей Монастырисского района, которые также общались со священником.

Напомним, в Тернополе в инфекционное отделение больницы был госпитализирован 68-летний житель села Коваливка Монастырисского района, который был на похоронах со священником, у которого диагностировали коронавирус. Позже мужчина умер от пневмонии.

Ранее Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.