Непобедимый коронавирус: Аваков припугнул принудительной госпитализацией

Арсен Аваков сообщил, как будут бороться с коронавирусом / Интерфакс-Украина

Во время пандемии опасного коронавируса, в Министерстве внутренних дел приняли решение о принудительной госпитализации больных.

По информации пресс-службы МВД, правительство приняло постановление, которое позволяет правоохранителям, по решению главного санитарного врача, обеспечивать принудительную госпитализацию больных коронавирусом.

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"В последние дни были несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.