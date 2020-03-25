В Украине вновь возросло число зараженных коронавирусом

В Украине вновь возросло количество заболевших коронавирусом / Reuters

Число инфицированных жутким коронавирусом в Украине возросло до 136 человек, увеличившись на 23 в течение дня.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио". По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

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Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.