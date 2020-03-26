Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 471 тысячу человек.
Опасный китайский коронавирус COVID-19 не отступает – по состоянию на утро четверга, 26 марта, в мире заражены почти полмиллиона человек, из них 140 – в Украине. Кроме того, до более 21 тысячи возросло и число жертв болезни.
Коронавирус - количество больных в Украине
В Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев. При этом первый инфицированный в нашей стране (Черновицкая область) уже полностью здоров.
Как распространился коронавирус в Украине:
- Черновицкая область - 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел);
- Киев - 34 инфицированных;
- Киевская область - 24 инфицированных;
- Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая);
- Тернопольская область - 8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки);
- Запорожская область - 7 инфицированных;
- Одесская область - 4 инфицированных;
- Днепропетровская область - 3 инфицированных;
- Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай);
- Львовская область - 2 инфицированных;
- Черкасская область - 2 инфицированных;
- Донецкая область - 1 инфицированный;
- Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай);
- Винницкая область - 1 инфицированный;
- Волынская область - 2 инфицированных.
Коронавирус в мире – свежие данные на утро 26 марта
Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 26 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 471 518 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 21 293 человека, выздоровели – 114 444 пациентов.
На первом месте по количеству смертей находится Италия, там жертвами болезни стали 7503 человек. Китай, с которого и началась эпидемия коронавируса, по количеству летальных случаев переместился уже на третье место (3169 жертв). На второй позиции в этой жуткой статистике теперь Испания - в этой стране от коронавируса погибли 3647 человек.
Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.
Кроме того, с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.
"В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил премьер.
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В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине разрабатываются "коронавирусные" приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными. Государство таким образом намерено следить за теми, кому нельзя нарушать режим карантина и самоизоляции.
Тем временем в Украине запускают волонтерский проект психологической поддержки общества во время карантина. Украинцев призывают обращаться на бесплатную телефонную линию с психологическими проблемами, которые связаны со сложностями этого непростого периода нашей жизни. Позвонить можно с домашнего стационарного телефона по номеру 0800308770.