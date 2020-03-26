Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

Опасный китайский коронавирус COVID-19 не отступает – по состоянию на утро четверга, 26 марта, в мире заражены почти полмиллиона человек, из них 140 – в Украине. Кроме того, до более 21 тысячи возросло и число жертв болезни.

Коронавирус - количество больных в Украине

В Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев. При этом первый инфицированный в нашей стране (Черновицкая область) уже полностью здоров.

Как распространился коронавирус в Украине:

Черновицкая область - 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел);

Киев - 34 инфицированных;

Киевская область - 24 инфицированных;

Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая);

Тернопольская область - 8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки);

Запорожская область - 7 инфицированных;

Одесская область - 4 инфицированных;

Днепропетровская область - 3 инфицированных;

Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай);

Львовская область - 2 инфицированных;

Черкасская область - 2 инфицированных;

Донецкая область - 1 инфицированный;

Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай);

Винницкая область - 1 инфицированный;

Волынская область - 2 инфицированных.

Коронавирус в мире – свежие данные на утро 26 марта

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 26 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 471 518 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 21 293 человека, выздоровели – 114 444 пациентов.

На первом месте по количеству смертей находится Италия, там жертвами болезни стали 7503 человек. Китай, с которого и началась эпидемия коронавируса, по количеству летальных случаев переместился уже на третье место (3169 жертв). На второй позиции в этой жуткой статистике теперь Испания - в этой стране от коронавируса погибли 3647 человек.

gisanddata.maps.arcgis.com/

Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

"В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил премьер.

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В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине разрабатываются "коронавирусные" приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными. Государство таким образом намерено следить за теми, кому нельзя нарушать режим карантина и самоизоляции.

Тем временем в Украине запускают волонтерский проект психологической поддержки общества во время карантина. Украинцев призывают обращаться на бесплатную телефонную линию с психологическими проблемами, которые связаны со сложностями этого непростого периода нашей жизни. Позвонить можно с домашнего стационарного телефона по номеру 0800308770.