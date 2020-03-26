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Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта

26 марта 2020, 07:04

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 471 тысячу человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

Опасный китайский коронавирус COVID-19 не отступает – по состоянию на утро четверга, 26 марта, в мире заражены почти полмиллиона человек, из них 140 – в Украине. Кроме того, до более 21 тысячи возросло и число жертв болезни. 

Коронавирус - количество больных в Украине

В Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев. При этом первый инфицированный в нашей стране (Черновицкая область) уже полностью здоров.

Как распространился коронавирус в Украине: 

  • Черновицкая область - 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел);
  • Киев - 34 инфицированных;
  • Киевская область - 24 инфицированных;
  • Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая);
  • Тернопольская область - 8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки);
  • Запорожская область - 7 инфицированных;
  • Одесская область - 4 инфицированных;
  • Днепропетровская область - 3 инфицированных;
  • Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай);
  • Львовская область - 2 инфицированных;
  • Черкасская область - 2 инфицированных;
  • Донецкая область - 1 инфицированный;
  • Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай);
  • Винницкая область - 1 инфицированный;
  • Волынская область - 2 инфицированных.

Коронавирус в мире – свежие данные на утро 26 марта

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 26 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 471 518 человек, число жертв COVID-19  составляет уже 21 293 человека, выздоровели – 114 444 пациентов.

На первом месте по количеству смертей находится Италия, там жертвами болезни стали 7503 человек. Китай, с которого и началась эпидемия коронавируса, по количеству летальных случаев переместился уже на третье  место (3169 жертв).  На второй позиции в этой жуткой статистике теперь Испания - в этой стране от коронавируса погибли 3647 человек. 

gisanddata.maps.arcgis.com/

Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца -  до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того,  с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

"В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил премьер.

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В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине разрабатываются "коронавирусные" приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными. Государство таким образом намерено следить за теми, кому нельзя нарушать режим карантина и самоизоляции.

Тем временем в Украине запускают волонтерский проект психологической поддержки общества во время карантина. Украинцев призывают обращаться на бесплатную телефонную линию с психологическими проблемами, которые связаны со сложностями этого непростого периода нашей жизни. Позвонить можно с домашнего стационарного телефона по номеру 0800308770.

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