"Уже четыре случая": всплыли подробности заражения коронавирусом священника в Тернопольской области

Местные власти сообщили, что заболевший священник ездил в другой район.
Районные власти Тернопольской области рассказали, где мог заразиться китайским коронавирусом священник Олег Винницкий. Так, подцепить инфекцию он мог на похоронах другого священнослужителя.
По словам главы Залещицкой райгосадминистрации Романа Краснюка, в начале марта Винницкий побывал на похоронах в Монастырском районе. При этом он указано, что причиной смерти его коллеги был не коронавирус.
В свою очередь, глава Монастырской РГА Дмитрий Львович рассказал, что 3 марта в селе Швейкив похоронили священника, и Винницкий был там. Кроме того, заболевший священнослужитель был на поминках 9 марта в селе Ковалевка.
"И теперь в нашем районе уже четыре подтвержденных случая зараженных коронавирус. Первый – это человек из Ковалевки – он умер (не священник, – ред.). И сейчас подтвержден коронавирус у его товарища и у жены товарища – они также из Ковалевки", – цитирует Левковича hromadske.
Чиновники считают, что священник заразился в Монастырском районе.
"Наш отец имел два прихода, в Залещиках один – в самом городе, и в селе Печорна. 15 марта были службы в двух церквях и похороны в Печорной", – отметил Краснюк.
Глава Залещицкой РГА призвал изолироваться людей, которые были на службах. Также он указал, что девятиэтажный дом, в котором жил Винницкий, уже изолировали.
"Церковь мы дезинфицировали, люди многие пошли на самоизоляцию. В первый же день, 22 и 23 марта мы проводили дезинфекцию этого многоквартирного дома, церкви, в семье отца есть жена, дочь и зять, жена работает в государственном учреждении на работе, там тоже провели дезинфекцию, также в Печорной в церкви, и на дворе, и в доме, где были похороны. С воскресенья мы дезинфицируем все в городе и в селе этом – все улицы", – подчеркнул Краснюк.
Как ранее сообщал Главред, заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.