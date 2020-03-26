"Уже четыре случая": всплыли подробности заражения коронавирусом священника в Тернопольской области

Священник с коронавирусом ездил на похороны / foggia.zon.it

Районные власти Тернопольской области рассказали, где мог заразиться китайским коронавирусом священник Олег Винницкий. Так, подцепить инфекцию он мог на похоронах другого священнослужителя.

По словам главы Залещицкой райгосадминистрации Романа Краснюка, в начале марта Винницкий побывал на похоронах в Монастырском районе. При этом он указано, что причиной смерти его коллеги был не коронавирус.

В свою очередь, глава Монастырской РГА Дмитрий Львович рассказал, что 3 марта в селе Швейкив похоронили священника, и Винницкий был там. Кроме того, заболевший священнослужитель был на поминках 9 марта в селе Ковалевка.

"И теперь в нашем районе уже четыре подтвержденных случая зараженных коронавирус. Первый – это человек из Ковалевки – он умер (не священник, – ред.). И сейчас подтвержден коронавирус у его товарища и у жены товарища – они также из Ковалевки", – цитирует Левковича hromadske.

Чиновники считают, что священник заразился в Монастырском районе.

"Наш отец имел два прихода, в Залещиках один – в самом городе, и в селе Печорна. 15 марта были службы в двух церквях и похороны в Печорной", – отметил Краснюк.

Глава Залещицкой РГА призвал изолироваться людей, которые были на службах. Также он указал, что девятиэтажный дом, в котором жил Винницкий, уже изолировали.

"Церковь мы дезинфицировали, люди многие пошли на самоизоляцию. В первый же день, 22 и 23 марта мы проводили дезинфекцию этого многоквартирного дома, церкви, в семье отца есть жена, дочь и зять, жена работает в государственном учреждении на работе, там тоже провели дезинфекцию, также в Печорной в церкви, и на дворе, и в доме, где были похороны. С воскресенья мы дезинфицируем все в городе и в селе этом – все улицы", – подчеркнул Краснюк.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.