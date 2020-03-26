В Украине подскочило число зараженных коронавирусом: свежие данные на 26 марта

За сутки было зафиксировано 43 новых случая заболевания / Reuters

На утро, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Случаи заболевания выявлены:

Винницкая обл. - 1 случай;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 2 случая;

Донецкая обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 7 случаев;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;

Киев - 34 случая;

Киевская обл. - 24 случая;

Львовская обл. - 2 случая;

Луганская обл. – 1 случай;

Одесская обл. – 4 случая;

Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный;

Херсонская обл. - 1 случай;

Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случая;

Черкасская обл. - 2 случая.

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Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составляет более 471,5 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса.