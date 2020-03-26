Атака коронавируса: число зараженных возросло, украинцы бегут с изоляции

В Украине возросло количество зараженных коронавирусом / Reuters

В Винницкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 возросло до трех, сообщил глава областной госадминистрации Владислав Скальский.

"Имеем еще два случая, подтвержденных лабораторным центром: 1 в г.Винница и 1 в г.Ладыжин", - написал Скальский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение.

"Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - добавил глава ОГА.

В то же время Харькове правоохранители ищут 10 человек, которые предоставили о себе неверные данные и таким образом отказались придерживаться требований самоизоляции.

По словам главного санитарного врача области Любови Махоты, зачастую люди указывают несуществующие телефонные номера и адреса проживания.

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"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем", - рассказала она в эфире UA:Харків.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на утро 26 марта, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.