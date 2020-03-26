"Особые палаты": Шмыгаль жестко поставил точку в вопросе лечения чиновников от коронавируса

VIP-палаты для чиновников / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на информацию о VIP-палатах для чиновников. По его словам, Кабинет министров не выдавал таких указаний.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале

Кроме того, он обратился к местным властям, чтобы те проверили данную информацию.

"Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались. Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может!", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он указал, что палаты, которые предусматривают места для охраны, должны предоставляться заключенным.

Как ранее сообщал Главред, в больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.